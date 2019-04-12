В Филадельфии предсказали восстание в Тунисе

Филадельфия, 12 апреля. Народные волнения могут вновь захлестнуть Тунис после ухода в отставку президента Беджи Каида Эс-Себси. Об этом сообщает американское издание The Trumpet, которое принадлежит Филадельфийской церкви Бога.

Автор статьи обеспокоен решением Эс-Себси не баллотироваться на новый срок и прогнозирует новые социальные потрясения в стране. Политолог Михаил Синельников-Оришак полагает, что США пытаются через церковь подчинить себе Тунис.

«Для США этот угол планеты не является стратегически важным. Это всего лишь один из регионов, который им интересен, но не тот, за который они стали бы упираться. Это не Венесуэла», — пояснил эксперт «Политике сегодня».

Тем не менее, считает Синельников-Оришак, Вашингтон пытается не упускать из вида ни одного клочка земли, что говорит о его имперских амбициях.

Ранее руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов заявил, что Тунису понадобится еще как минимум 10 лет, чтобы преодолеть последствия кризиса. По мнению Кузнецова, ситуация в Тунисе накалена из-за политического раскола, предстоящих выборов и слабости действующего кабмина.