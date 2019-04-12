Стало известно, кто в правительстве России заработал больше всех

Москва, 12 апреля. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев в 2018 году заработал более полумиллиарда рублей. Как следует из декларации о доходах чиновников Кабмина РФ, зарплата экс-министра природных ресурсов и экологии в минувшем году составила 538, 4 миллиона рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в 2018 году заработал 443,4 миллиона рублей. Третий в списке самых обеспеченных членов правительства — министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По итогам минувшего года он задекларировал 183,8 миллиона рублей.

Министр обороны России Сергей Шойгу в 2018 году заработал 11,5 миллиона рублей, а вице-премьер Виталий Мутко — 15,3 миллиона рублей.

Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев по итогам 2018 года стал богаче на 10 миллиона рублей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в минувшем году задекларировал 7,3 миллиона рублей.

Напомним, в 2018 году зарплаты федеральных государственных служащих, к которым относятся и главы министерств, были проиндексированы впервые за четыре года. В пятницу также стало известно, сколько в течение 2018 года заработал президент России Владимир Путин. Как следует из декларации российского лидера, Путин заработал 8,6 миллиона рублей.