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Россия

Стало известно, сколько заработал Путин в 2018 году

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Стало известно, сколько заработал Путин в 2018 году

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал восемь миллионов 648 тысяч 353 рубля. Об этом говорится в декларации президента РФ о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте Кремля.

Согласно декларации, в собственности российского лидера находится квартира, площадь которой составляет 77 квадратных метров, а также гараж площадью 18 квадратных метров. В пользовании президента России находится еще одна квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров. Все эти объекты расположены в России.

Владимиру Путину также принадлежат два раритетных автомобиля ГАЗ М21 «Волга», внедорожник «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Автор: Регина Пак
Источник: сайт Кремля
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