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Постпред в ООН заявил о готовности Судана соблюдать международные нормы

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Постпред в ООН заявил о готовности Судана соблюдать международные нормы

Москва, 12 апреля. Военный совет Судана продолжит соблюдать все международные нормы и соглашения для обеспечения стабильного переходного процесса, заявил постоянный представитель республики при ООН Магди Ахмед Мофадаль Эльнур.

«Временный Военный совет готов уважать все международные соглашения и инструменты, а также региональные соглашения», — сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

Эльнур подчеркнул, что Судан готов сотрудничать с международным сообществом для обеспечения стабильности при мирном переходе.

Постпред также прокомментировал решение военных о приостановлении конституции. По его словам, это решение может быть отменено в любой момент.

Накануне в Судане произошел государственный переворот. Военные объявили об отстранении от власти президента Судана Омара аль-Башира. Глава министерства обороны республики генерал-лейтенант Авад бен Ауф заявил о взятии военными власти в стране на два года и начале переходного периода.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал гарантировать надлежащий переходный процесс в Судане для соблюдения демократических устремлений населения республики.

Автор: Данила Копп
Источник: ТАСС
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