Экс-комбат «Востока» назвал главную причину восстания в Донбассе

События апреля 2014 года стали переломной вехой в истории Донбасса и всей исторической России, заявил в интервью Федеральному агентству новостей основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф»).

«Было четко понятно, что наступил исторический, переломный момент, когда Донбассу нужно определиться, с кем он и с чем он», — так охарактеризовал события пятилетней давности экс-секретарь Совета безопасности ДНР.

Говоря о главной причине восстания на юго-востоке Украины, Ходаковский отметил, что ополченцы выступили против «вселенской несправедливости», чтобы «восстановить то единство с Россией, которое предопределено Донбассу».

Причины этого противостояния возникли задолго до того, как под Донецком и Луганском зазвучали выстрелы и раздались взрывы, считает «Скиф». По его словам, на протяжении десятков лет Донбасс был искусственно оторван от России. Имеется в виду постсоветское время, когда насильственная украинизация региона усилилась.

«Двадцать с лишним лет жизни и состояния вне своей исторической родины, вне общности, которая прописана в мироздании, в пространстве… Но мы с Россией — единое целое», — напомнил основатель батальона «Восток».

По его словам, корни глобальной несправедливости уходят еще дальше, в советский период, когда Донбасс был отдан Украине, чтобы усилить ее пролетарскую идеологическую составляющую.

«Произошла вселенская несправедливость, когда один народ был разобщен простым формальным решением», — обратился к спорным решениям прошлого экс-секретарь Совбеза ДНР.

Никто и представить не мог, что когда-нибудь Советский Союз распадется, но это произошло.

«Но даже в момент развала никто не подумал, что мы разъединяемся. Случилось как в Африке, когда колонизаторы по линейке разрезали пополам племена и красиво очерчивали границы. Посмотрите на Чад, Судан и другие государства. И у нас решением в Беловежской пуще один народ был разорван на куски», — так Ходаковский оценил последствия сговора трех президентов в 1991 году.

Собеседник ФАН призвал оценивать задачи Донбасса, исходя из исторического определения мотивации его защитников. Благодаря героическим действиям ополченцев в 2014—15 и последующих годах, ЛДНР удалось выстоять.

«Мы сохранили свои позиции, не дали себя сожрать целиком и полностью. Какой-то наш кусок еще торчит из клюва аиста и держит его за горло, чтобы не дать нас проглотить полностью — такую аллегорию можно сейчас привести. Донбасс — именно та лапа, которая передавила аисту горло», — образно отметил основатель батальона «Восток».

Ходаковский сделал акцент на том, что перед Донбассом и Россией стоит очень масштабная задача.

«Нам нужно настраиваться на серьезную работу и долгую борьбу. Этот процесс не быстрый, не может случиться в одночасье — иначе это как сшивать вживую без обезболивающего», — пояснил он.

Вектор Донбасса определен — независимо от того, интегрируется ли он с Россией настолько глубоко, что снова почувствует единую общность и целостность, или же сделает это наряду с другими частями Украины, полагает собеседник ФАН.

«Я категорически против того, что на Украине уже не с кем говорить, что за пять лет пропаганды там все переформатировались. Это вранье от первого до последнего слова», — поделился свои мнением экс-секретарь Совбеза ДНР.

Он общается со многими людьми на той стороне, добавил Ходаковский.

«Там нормальные, наши русские люди, и вешать на них ответственность, что их соплеменники уходили в АТО и воевали с нами, неправильно. У них есть ограниченные возможности, которые, к сожалению, не позволяют им выступить и высказаться против происходящего», — добавил основатель батальона «Восток».

Собеседник ФАН призвал не забывать о том, что репрессивная машина Киева работает на полную мощность, и тысячи людей на Украине лишены свободы за одно только инакомыслие.

«А сколько еще людей находятся на грани уголовного преследования! Эти люди дорожат своей свободой и своими семьями, но они сочувствуют нам, ждут. Они говорят нам прямым текстом: «Ребята, если вы бросите сражаться, сопротивляться этому всему, нам больше не на что будет надеяться». Это пишут киевляне», — рассказал «Скиф».

Александр Ходаковский считает главной задачей Донбасса сохранить выбранный вектор, осознавая, что это трудный, не одномоментный, не быстрый путь.

«Насколько хватает наших усилий, мы должны тянуть Украину в направлении России по-максимуму. Сейчас мы находимся на участке принятия тяжелых и, по своим последствиям, эпохальных решений. Других вариантов нет», — резюмировал собеседник ФАН.

12 апреля исполнилось пять лет с начала вооруженной фазы восстания в Донбассе, жители которого выступили против государственного переворота в Киеве. В ответ на эти протесты киевский режим направил в регион карательные войска. В отряды ополчения влились тысячи жителей Донбасса, других регионов Украины и России.