Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Зеленский встретился с Макроном раньше Порошенко

56
0 Оставить комментарий

Зеленский встретился с Макроном раньше Порошенко

Париж, 12 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. Об этом информирует штаб 41-летнего украинского политика и шоумена.

«Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

В распоряжении Федерального агентства новостей также оказалось видео из Парижа, предоставленное пресс-службой кандидата в президенты Украины.

Отметим, ожидается, что в пятницу Эммануэль Макрон встретится и с другим участником второго тура выборов президента Украины, баллотирующимся на второй срок Петром Порошенко.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, не является ли приглашение Порошенко и Зеленского в Париж вмешательством в выборы на Украине, напомнила, что Запад давно оказывает сильнейшее влияние на политику киевских властей.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, в первом туре Владимир Зеленский (30,24%) набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко (15,95%).

Автор: Федор Веснин
Источник: Пресс-служба Владимира Зеленского
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров