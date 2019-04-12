Зеленский встретился с Макроном раньше Порошенко

Париж, 12 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. Об этом информирует штаб 41-летнего украинского политика и шоумена.

«Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

В распоряжении Федерального агентства новостей также оказалось видео из Парижа, предоставленное пресс-службой кандидата в президенты Украины.

Отметим, ожидается, что в пятницу Эммануэль Макрон встретится и с другим участником второго тура выборов президента Украины, баллотирующимся на второй срок Петром Порошенко.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, не является ли приглашение Порошенко и Зеленского в Париж вмешательством в выборы на Украине, напомнила, что Запад давно оказывает сильнейшее влияние на политику киевских властей.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, в первом туре Владимир Зеленский (30,24%) набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко (15,95%).