Первый муж Пугачевой рассказал об их свадьбе в пельменной

Москва, 12 апреля. Первый муж Аллы Пугачевой рассказал об их свадьбе в пельменной. Еду готовили матери новобрачных, а отец Примадонны решил вопрос со спиртным.

«Свадьба получилась шикарная. Было человек 80», — рассказал Миколас Орбакас.

По его словам, мать Пугачевой была против празднования свадьбы в ресторане.

«Вот Зинаида Архиповна и говорит: «Какой ресторан? О чем вы, ребята? Мы сами все организуем», — рассказал экс-супруг звезды в эфире ток-шоу Андрея Малахова.

В итоге они арендовали пельменную. Готовить кушанья помогала приехавшая из Прибалтики мать Орбакаса.

«А папа Борис Михайлович (отец Пугачевой. — Прим.ФАН), гениальный человек. В то время благодаря генеральским погонам достал три ящика коньяка», — добавил он.

Рассказал Орбакас и о том, что они с Пугачевой очень любили отдыхать в доме у его родителей в Литве, и даже продемонстрировал снимки здания. Правда, тогда у дома был только один этаж. По его словам, Кристина Орбакайте обожала проводить время на пляже, где собирала выброшенный на берег янтарь.

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«Были молоды, горячи, неконтролируемы, ревнивы», — признался он с улыбкой.

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. 17 апреля она собирается провести большой юбилейный концерт в Кремле. Еще один бывший супруг певицы Филипп Киркоров в комментарии газете KP.RU рассказал, что артистка все держит в страшном секрете.

«Мы в ожидании чуда, как и все», — признался он.

Ранее Киркоров в интервью телеканалу НТВ рассказал, что когда Пугевой было 49 лет, они пыталась завести ребенка, но у нее случился выкидыш. После этого Примадонна долго спряталась от журналистов в Цюрихе и на протяжении шести месяцев не показывалась на публике.