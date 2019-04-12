Собчак иронично отреагировала на слова Ахеджаковой о Богомолове

Москва, 12 апреля. Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак с иронией прокомментировала видео, на котором артистка Лия Ахеджакова выразила недоумение по поводу успеха режиссера Константина Богомолова.

Кадры появились в профиле в Instagram журналиста Александра Невзорова. Ахеджакова на видео поделилась новостью о том, что Константин Богомолов поставил «Славу» в БДТ». Невзоров ответил, что вообще не видел ни одного спектакля и не планирует этого делать.

Затем артистка попросила объяснить ей, «почему народ ликует», и процитировала слова Нины Усатовой, звучащие в конце спектакля, пишут «Дни.ру».

«Нина Усатова в конце спектакля, слезы, и она говорит: «Товарищ Сталин — сын трудового народа. А я — дочь трудового народа». В зале овации. Я в Малом театре сидела, они были на гастролях. Я ничего разобрать не могу», — сказала Ахеджакова.

Невзоров попытался успокоить артистку, подчеркнув, что «это все пройдет». Стоит отметить, что ролик в своем аккаунте разместил и Константин Богомолов с подписью: «Это все пройдет». Журналистка Ксения Собчак прокомментировала видео, назвав Ахеджакову своей «любимицей».

Отметим, между Лилией Ахеджаковой и Ксенией Собчак в 2018 году произошла конфликтная ситуация. Актриса снялась в программе телеведущей, но осталась недовольна ее вопросами. Ахеджакова назвала их оскорбительными и заявила, что «это было ужасно».

«Это было ужасно, я не знаю, зачем я на это согласилась», — говорила тогда Ахеджакова.

Ранее сообщалось, что Собчак рассталась с мужем Максимом Виторганом. В это время в СМИ начали активно распространяться слухи о том, что у журналистки роман с режиссером Константин Богомолов. В апреле он опубликовал фотографию Собчак в Праге, назвав ее демоном.

Виторган и Богомолов подрались около московского кафе «Кофемания» на Лубянке. Режиссер получил травму носа и несколько ушибов. Спустя некоторое время Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили, что «довольно давно» живут раздельно, у каждого из них «своя жизнь».