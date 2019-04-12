Путин пообещал поддержать работу Volkswagen Group в России

Москва, 12 апреля. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать работу Volkswagen в России. Глава государства провел встречу с генеральным директором автомобильного концерна Volkswagen Group Гербертом Диссом, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что концерн уже давно работает в России, а его автомобили пользуются большим спросом.

«12% продаж — это, в общем, хороший показатель. Почти два миллиарда инвестиций — это большой вклад, хороший вклад, мы вам благодарны за эту работу», — сказал президент России.

Он отметил, что в 2018 году Volkswagen произвел 200 тысяч автомобилей в России, и около 20 тысяч из них пошли на экспорт. По количеству продаж автомобилей немецкого концерна, добавил Путин, Россия занимает пятое место после Германии, Франции, Италии и Великобритании.

«Очень рад вас видеть. С удовольствием будем продолжать нашу работу, искать способы поддержки вашей работы в России», — сказал Владимир Путин, обращаясь к Герберту Диссу.

Глава Volkswagen Group рассказал, что в ближайшее время концерн планирует подписать специальный инвестиционный контракт в РФ. В связи с этим Дисс обратился к Путину за советом. Второй вопрос, который поднял гендиректор Volkswagen, касался завода концерна в Нижнем Новгороде. Он отметил, что это очень хорошее предприятие, и попросил содействия.