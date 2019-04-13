Пальмовое воскресенье у католиков: когда отмечается, история и традиции

Христианские конфессии, живущие по григорианскому календарю, готовятся отметить один из важнейших праздников, предваряющих Пасху. Речь идет о празднике, который называется Вход Господень в Иерусалим (Пальмовое, или Вербное воскресенье).

Когда в 2019 году отмечается Пальмовое (Вербное) воскресенье

Не только католики, но и протестанты, а также последователи православной церкви, придерживающиеся современного летоисчисления, в 2019 году отмечают этот праздник в воскресенье, 14 апреля. Пальмовое (Вербное) воскресенье отмечается за неделю до Пасхи, которую западные христиане отметят 21 апреля.

Православные церкви, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь (РПЦ), отметят Вербное воскресенье 21 апреля.

История праздника

Вход Господень в Иерусалим традиционно называют Пальмовым (в западной традиции) или Вербным (в православии) воскресеньем. В этот праздник вспоминают, как сын божий Иисус Христос пришел вместе с учениками в Иерусалим накануне главного еврейского праздника Песах, отмечаемого в память исхода из Египта.

Во времена Христа Иудея находилась под властью Римской империи, и люди ожидали прихода избавителя от порабощения, который в иудейской традиции называется мессия (спаситель). Весть о чудесах, совершенных Иисусом накануне — в Лазареву субботу (самое главное из которых — воскрешение праведного Лазаря) — достигла Иерусалима. Поэтому люди решили, что Иисус и есть мессия. Они приветствовали его как царя, радостно махали пальмовыми ветвями и устилали ими путь ослика, на котором Иисус въехал в город.

Отсюда и возникло название праздника — Пальмовое воскресенье. Восточное название — Вербное воскресенье — в честь вербы (народное название некоторых видов ивы), пушистые почки которой символизируют начало весны.

Католический праздник в честь этого события символизирует признание Иисуса Христа спасителем (мессией), а также вход человека в рай.

Как католики празднуют Пальмовое воскресенье

Западные христиане отмечают этот праздник очень пышно и широко. Перед началом службы верующие и священники с ветвями пальмы в руках устраивают шествие по улицам или вокруг храмов. Затем празднование перемещается в храмы.

В Иерусалиме, а также во многих западных городах устраиваются мистерии, посвященные событиям праздника. В религиозных шествиях и представлениях участвуют люди, изображающие Христа и его учеников. Их сопровождает большое количество людей с пальмовыми ветвями, которые изображают жителей Иерусалима, радующихся приходу мессии.

Праздник широко отмечается и в самом Иерусалиме, а также в арабских городах, где живет много христиан.

После уличных шествий начинаются службы в храмах, во время которых верующие держат в руках пальмовые ветви, а также зажженные свечи. Участники процессии поют праздничные антифоны и гимны. Во время мессы читается рассказ о страстях Христовых, чтение повторяется в Великую пятницу — день, когда Иисус, согласно Евангелию, был распят и умер, чтобы потом воскреснуть.

Что делать с ветвями пальмы

В западной традиции, как и в православии, верующие стараются сохранить освященные ветви пальмы до следующего года. На следующий год перед постом ветви сжигают, чтобы сделать из них пепел, который наносят верующим на лоб в Пепельную среду.

Православные традиции Вербного воскресенья внешне несколько отличаются от западных, но суть этого общехристианского праздника остается для всех единой.

Подробнее о русских традициях и народных славянских обычаях Вербного воскресения читайте в материалах Федерального агентства новостей.