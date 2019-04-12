Главные новости 12 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 12 апреля.

Нидерландский депутат Европарламента Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи — «уже не вариант». Автор резолюции ПАСЕ по России объяснил свою инициативу.

«Исторический» взнос Грузии в бюджет ПАСЕ в полмиллиона евро не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос, заявил Алексей Пушков. Пушков оценил «исторический» взнос Грузии в бюджет Совета Европы.

Сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа в британском городе Саутпорт, после крушения начался пожар. Человек погиб в результате крушения сверхлегкого самолета в Великобритании.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко эмоционально прокомментировал видео перепалки в прямом эфире Петра Порошенко с Владимиром Зеленским. Экс-депутат Рады назвал позорным поведение Порошенко в перепалке с Зеленским.

В случае решительных действий против курдских боевиков Эрдоган рискует стать еще одним «кровавым диктатором» в западных СМИ. Пентагон «наказывает» Эрдогана за С-400, накачивая оружием курдов в Сирии.

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн призвали президента Дональда Трампа пересмотреть политику Белого дома в отношении России. Американские политики призвали Вашингтон пересмотреть антироссийскую стратегию.

В Facebook опубликовали видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского в эфире программы «Право на власть», которая транслируется на телеканале «1+1», пишет РИА Новости. В Сети появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире.

Врачи назвали первые симптомы, которые могут свидетельствовать об онкологическом заболевании. Онкологи назвали первые признаки рака.

Разработка зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в ближайшее время завершится. Об этом заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов. Шойгу остудит горячие головы в НАТО с помощью С-500.