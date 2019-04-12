Москва, 12 апреля. Известная российская певица Любовь Успенская показала фото своей больной дочери, которая в настоящее время проходит курс реабилитации в одной из клиник Словении.

Артистка призналась, что дни, проведенные с дочерью — Татьяной Плаксиной, были счастливыми. По ее словам, она уедет в Россию, чтобы дать концерт, а затем вновь вернется к дочери.

«И снова три счастливых дня было у меня. Завтра возвращаюсь в Москву, чтобы выступить с концертом в ресторане и сразу обратно к моей доченьке», — подписала фотографию певица.

Исполнительница опубликовала фото, на котором она целуется с дочкой. Однако не все поклонники оценили снимок, отметило «Утро.ру». Комментаторы писали негативные высказывания в адрес звезды шансона. Поклонники певицы были удивлены реакцией интернет-пользователей и пояснили, что «некоторые поняли это фото в меру своей испорченности».

Напомним, трагедия в семье Успенской произошла прошлой осенью — дочь исполнительницы после падения с велосипеда получила серьезную травму. У девушки, по словам Успенской, были выбиты два зуба и перелом челюсти. Плаксиной сделали операцию, после которой у нее началось заражение крови. Девушку в срочном порядке перевели в одну из клиник Швейцарии, где удалось стабилизировать ее состояние. Теперь дочь Успенской продолжает лечение в одной из словенских больниц. Несмотря на жесткий график, певица старается как можно чаще быть с дочерью.