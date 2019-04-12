Меркель объяснила, почему встречается с Порошенко

Берлин, 12 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свою встречу с президентом Украины Петром Порошенко. По ее словам, она находится в постоянном контакте с украинским политиком, передает РИА Новости.

«Я приняла решение пригласить президента, с которым я нахожусь в постоянном контакте, мы виделись на Мюнхенской конференции по безопасности, в разных местах и поддерживаем постоянный обмен, но я считаю важным, чтобы мы оставались в контакте», — отметила она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, а чуть позже Меркель приняла Порошенко в Берлине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встречи лидеров европейских стран с кандидатами можно расценить, как вмешательство иностранных государств в украинские выборы.

Напомним также, что начале апреля спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер открыто призвал граждан Украины голосовать за Петра Порошенко. Свою рекомендацию американский чиновник объяснил тем, что действующий президент Украины «противостоял Путину».

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.