Сирия итоги 1 – 13 апреля: беженцы вырвались из «Эр-Рукбана», ситуация в Идлибе накаляется

Ситуация в Идлибе накаляется За последние две недели существенно обострилась обстановка в провинции Идлиб и на окраинах соседних провинций. Несмотря на действие режима прекращения огня, в Идлибской зоне деэскалации по-прежнему сохраняется напряженная ситуация. Так, Министерство обороны России совместно с турецкими коллегами ежедневно сообщали о нарушениях со стороны боевиков. Наиболее ожесточенные события развернулись 7 апреля в городе Масьяф на западе провинции Хама. Как сообщили местные источники, террористические группы использовали гранатометы в жилых районах города. В результате ракетной атаки боевиков несколько домов было разрушено. Ряд ракет упал у входа в Национальный госпиталь и в детскую секцию, из-за чего в итоге погибли 4 мирных жителя и были ранены 14 человек.

Новые провокации с химоружием Кроме того, как заявил глава российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, в провинции Идлиб в настоящее время работают французские и бельгийские спецслужбы, цель которых состоит в организации новой провокации с химическим оружием. По данным Минобороны РФ, 23 марта в Кафр-Зету, Хан Шейхун и соседние населенные пункты из Серакиба под видом баллонов с бытовым газом представителями спецслужб Франции была переброшена партия токсичных веществ. Виктор Купчишин не исключил, что на этот раз для большей убедительности «спектакля» могут быть использованы реальные отравляющие вещества, из-за чего, соответственно, могут пострадать гражданские лица. Европейскими специалистами была также устроена встреча главарей террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» с членами псевдогуманитарной организации «Белые каски», где обсуждалось проведение съемок провокации. Часть видеоматериалов уже была отснята в период с 14-го по 27-е марта – в эти дни европейские специалисты фиксировали удары ВКС РФ по военным объектам джихадистов в зоне «Большого Идлиба».

Идлиб под контролем «Ан-Нусры» Между тем, пока идет подготовка к провокациям, террористы «Джебхат ан-Нусры» захватывают контроль в демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе. Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, в связи с этим Россия, Турция и Иран прикладывают усилия, чтобы не было агрессивных выбросов из зоны деэскалации, поскольку атаки боевиков несут угрозу мирному населению, проживающему в соседних районах, а также российским военнослужащим. Дипломат напомнил, что меморандум России и Турции, который был подписан в Сочи в 2018 году, включает в себя воздействие на террористов и отделение их от вооруженной оппозиции. Дипломат подчеркнул, что Турция играет большую роль в этом вопросе. Москва видит усилия, которые предпринимает Анкара. Вершинин добавил, что крайне важно прийти к соответствию зоны деэскалации тем обязательствам, которые стороны взяли на себя с точки зрения уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Путин и Эрдоган обсудили Идлиб Проблему Идлибской зоны, а также другие вопросы по урегулированию конфликта в арабской республике обсуждались на этой неделе президентами России и Турции. В ходе переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган единогласно подтвердили приверженность Москвы и Анкары принципам сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. В то же время, стороны признали, что на данный момент российским и турецким силам в Сирии не удалось выйти на параметры деэскалации, который были определены в рамках достигнутых в Сочи договоренностей. Другой важной темой стала ситуация на севере Сирии — проблема курдских вооруженных формирований в регионе, которых активно поддерживают Соединенные Штаты.

Переговоры Россия - Израиль Помимо встречи с Эрдоганом, президент России Владимир Путин провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Стороны подробно обсудили ситуацию в Сирии, при этом, как объявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидер Израиля не представил в Москве подробного плана по урегулированию в САР. Напомним, ранее израильские СМИ заявили, что Нетаньяху в ходе визита в Россию представит разработанные в Тель-Авиве принципы урегулирования, ключевым моментом которых, по израильской версии, должен был стать вывод из Сирии подразделений Ирана. Одной из важных тем в ходе встречи Путина и Нетаньяху стало возвращение на родину останков израильского солдата Захарии Баумеля, который погиб в 1982 году во время первой ливанской войны, когда часть израильских сил попала в окружение в Сирии. Действующие в Сирии части российского спецназа смогли обнаружить место захоронения Баумеля и передать на родину его останки, что, как отметил Путин в ходе беседы с Нетаньяху, «было совсем непросто». Нетаньяху выразил благодарность российской армии и Минобороны за помощь.

В поисках Су-57 Тем временем, в самом Израиле местные активисты продолжают распространять недостоверные сведения о деятельности российской группировки войск в Сирии. Так, израильские СМИ сообщили , что ВКС РФ якобы перебросили в САР один из истребителей пятого поколения Су-57. Израильский ресурс указал, что в Сети появились фото, снятые со спутника над базой «Хмеймим», расположенной на юго-западе Латакии. Впрочем, издание не уточнило, когда именно были сделаны фотографии. В свою очередь, Министерство обороны России опровергло сообщения о переброске в Сирийскую Арабскую Республику истребителя Су-57 и выразили сожаление по поводу того, что «отдельные средства массовой информации ради цитирования «горячих новостей», появляющихся от имени малоизвестных источников в социальных сетях, часто не улавливают их сути. В пресс-службе также добавили, что сами снимки отечественного истребителя пятого поколения на сирийской авиабазе «Хмеймим» были сделаны в прошлом году во время тестовых испытаний машины в реальных боевых условиях, о чем официально информировало Минобороны РФ.

Американцы игнорируют инициативы по «Рукбану» Тем временем, представители США снова пропустили совещание по вопросу ликвидации лагеря беженцев «Эр-Рукбан», состоявшееся 2 апреля. Как отмечается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР, представители США вновь не явились на пункт пропуска «Джлеб» для участия в работе координационного совещания, предложив в этот раз обсудить тему «Эр-Рукбана» на площадке в иорданском Аммане. По словам российских и сирийских военных, Соединенные Штаты умышленно затягивают решение проблемы «Эр-Рукбана», чтобы не допускать туда рабочую группу. Напомним, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии уже приглашал командование американских сил, базирующихся на территории САР на военной базе «Ат-Танф», принять участие в координационном совещании для выработки шагов для ликвидации печально известного лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Однако тогда представитель Пентагона генерал-лейтенант Пол Лакамера отказался даже обсуждать возможность допуска сирийцев и россиян в зону «Ат-Танфа», заявив, будто «расформирование лагеря не было согласовано с местными силами» — то есть с террористическими группировками, заблокировавшими «Эр-Рукбан» и не выпускающими оттуда беженцев.

Побег из «Рукбана» Между тем, из самого лагеря «Эр-Рукбан» впервые был совершен массовый побег мирных беженцев. Как сообщили СМИ, 4 апреля беженцы из «Эр-Рукбана» смогли хитростью вырваться на подконтрольную сирийским властям территорию, после чего рассказали, что проамериканские вооруженные формирования создали в лагере невыносимые условия. Людям удалось вырваться, прибегнув к хитрости, поскольку боевики из проамериканских вооруженных формирований не выпускают проживающих из лагеря и занимаются постоянными поборами и грабежом. По словам беглецов, побег они готовили в течение нескольких недель, постепенно вывозя вещи в соседнюю бедуинскую деревню, где беженцы время от времени добывали еду. В один из таких выездов им удалось совершить рывок до гуманитарного коридора «Джлеб». По оценкам российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, из лагеря «Эр-Рукбан» бежали более 980 человек. Все они после медосмотра будут перенаправлены в места постоянного проживания.

Месть боевиков «Рукбана» Другим узникам лагеря «Эр-Рукбан» не повезло выйти на сирийскую территорию. Как заявил координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир, боевики убили пару беженцев в лагере «Эр-Рукбан» за то, что они выразили поддержку властям Сирии и пытались уйти из лагеря. По свидетельству Мунира, среди сил, которые блокируют лагерь, скрываются и боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые торгуют долларами, наркотиками и гумпомощью, которую забрали от ООН. Он подчеркнул, что власти Сирии готовы принять людей из «Эр-Рукбана», несмотря на давление со стороны американцев.