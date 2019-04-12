Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Москва, 12 апреля. Известный режиссер-документалист Сергей Страхов скончался в возрасте 82-х лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссера документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», – говорится в сообщении Союза.

Отпевание режиссера пройдет в субботу в храме Покрова пресвятой Богородицы. Начало церемонии в 11.00. Страхов является выпускником Грузинского государственного политехнического института, в 1972 году он также окончил кафедру неигровогого фильма в Институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), отмечает РИАМО.

К числу наиболее известных работ Страхова относятся картины «Есенин в Грузии», «Про белого бычка» и «Воспоминание о гордом льве». В 2004 году на экраны вышел фильм Страхова «Страна Данелия», посвященный творческому пути великого режиссера.

Георгий Данелия скончался 4 апреля в возрасте 88 лет, напоминает НСН. Режиссера похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом со Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым, отмечает KP.ru.