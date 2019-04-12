Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Судане

334
0 Оставить комментарий

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Судане

Москва, 12 апреля. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Катара в России Фахада аль-Аттыйю 11 апреля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства иностранных дел России.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе посла Катара. Дипломаты обсудили приоритетные вопросы российско-катарской двусторонней повестки дня, а также региональную проблематику с акцентом на ситуацию в Ливии, Судане и странах Персидского залива.

Ранее на встрече с Михаилом Богдановым президент Ирака Бархам Салех призвал Россию принять участие в восстановлении республики, а также инвестировать в нефтегазовый сектор. Глава Ирака также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между Багдадом и Москвой.

Автор: Регина Пак
Источник: официальный сайт МИД РФ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров