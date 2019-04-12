Замглавы МИД РФ обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Судане

Москва, 12 апреля. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Катара в России Фахада аль-Аттыйю 11 апреля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства иностранных дел России.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе посла Катара. Дипломаты обсудили приоритетные вопросы российско-катарской двусторонней повестки дня, а также региональную проблематику с акцентом на ситуацию в Ливии, Судане и странах Персидского залива.

Ранее на встрече с Михаилом Богдановым президент Ирака Бархам Салех призвал Россию принять участие в восстановлении республики, а также инвестировать в нефтегазовый сектор. Глава Ирака также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между Багдадом и Москвой.