Семьям с детьми стало проще получать выплаты. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Госдума упростила выплаты семьям с детьми Госдума упростила получение выплат на детей. Родители в связи с рождением первого или второго ребенка смогут подать заявление не только по месту регистрации, но и фактического проживания. Поправки в закон приняты в третьем, последнем чтении. Они коснулись и семей с усыновленными детьми: «В единой системе, государственной будет зарегистрировано их обращение, должно быть обязательно отражено, что семья получает выплату. Семья ставит в известность органы соцзащиты о том, что оно или пенсионного фонда пребывает на той или иной территории и пользуется выплатой», — Ольга Окунева, первый зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Серебренников освобожден из-под домашнего ареста Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста известного режиссера Кирилла Серебренникова. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Ранее суд продлил арест фигурантам дела до 4 июля, но в итоге отменил решение. Напомним, что Серебренникова задержали еще в 2017-м по делу о хищении бюджета, выделенного на театральный проект «Платформа». По версии следствия, в этом замешана «Седьмая студия», основателем которой Серебренников и является. Почему изменилась позиция суда — неизвестно, а расследование дела еще продолжается.

Суд изъял 10 млрд рублей имущества у Шестуна Дело экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна тоже набирает обороты. Суд изъял имущество чиновника на 10 млрд рублей. Ответчиками выступили еще 10 человек, в том числе жена Шестуна Юлия и более 20 связанных с ним компаний. По версии следствия, он проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, после которых она перепродавалась по явно завышенной цене. Правда, сам Шестун вину не признал, а уголовное дело объяснил политическими играми. В знак протеста он даже устроил 40-дневную голодовку, но похоже, это не помогло.

Глава Дербентского района обвиняется в крупных растратах Аналогичные вопросы суд задаст и в Дагестане. Главе Дербентского района Магомеду Джелилову предъявлены обвинения в особо крупных растратах. Чиновник, по версии следствия, вел манипуляции с земельными участками, конечно, не без помощи служебного положения. «По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, безвозмездно незаконно передал в собственность три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги «Кавказ», своим родственникам. Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей», — сказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

Дом кино простился с Алексеем Булдаковым Российское кино переживает тяжелую утрату. В московском Доме кино попрощались с актером Алексеем Булдаковым. Зрителям артист полюбился, конечно же, за роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты», а коллеги вспоминали о нем как о человеке с прекрасным чувством юмора. Булдаков скончался в возрасте 68 лет. И, к сожалению, прощание с ним в Доме кино оказалось не единственным на этой неделе — вслед за Булдаковым ушел из жизни режиссер Георгий Данелия. Ему было 88. Постановщик известен по культовым картинам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Кин-дза-дза» и другим. А талант мастера признан на мировом уровне — Каннским, Берлинским и другими фестивалями. Фильмы Данелии любимы многими поколениями, поэтому смело можно сказать — вместе с ним ушла эпоха советского кино.

Суд приговорил члена банды Басаева на 11 лет Кавказский суд приговорил к 11 годам лишения свободы Руслана Исламова. Его признали виновным по ряду статей, в том числе за теракт 1995 года в Ставропольском крае. Тогда группа из 160 террористов, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напала на Буденновск. Банда во главе с Шамилем Басаевым захватила в заложники более 1500 человек, жертвами нападения стали 129 из них. Исламов, по версии следствия, охранял заложников, а после чего скрывался много лет до задержания в 2017-м. В конце концов, скрыться от наказания ему, к счастью, не удалось.