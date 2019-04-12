Топ-менеджер «Почты России» назвал проблему серьезнее, чем потеря посылок

Москва, 12 апреля. Средняя скорость доставки посылок «Почтой России» по стране сегодня составляет чуть более трех дней, заявил в интервью Федеральному агентству новостей руководитель департамента стратегического развития компании Игорь Шиянов. Таким образом представитель организации прокомментировал обвинения в нерасторопности, постоянно звучащие в адрес почтовых работников.

«В среднем 3,3 дня — это достаточно быстро. Это достигается за счет автоматизации сортировок, строительства специальных центров. Когда ты все это ближе к потребителю хранишь, посылки быстрее доставляются», — рассказал он в интервью ФАН.

В «Почте России» сейчас работают над цифровизацией всех рабочих процессов, отметил представитель компании, с октября 2018 года вошедшей в число резидентов инновационного центра «Сколково». В частности, маршрут следования почтовых отправлений можно отслеживать на сайте по специальному идентификационному номеру.

Однако, несмотря на использование современных технологий, в «Почте России» признали, что случаи потери и недоставки посылок все-таки имеются. Хотя, на взгляд собеседника ФАН, есть проблемы и посерьезнее.

«Бывает, бывает, бывает… — посетовал Игорь Шиянов. — Но в масштабе мы больше проблем испытываем, когда клиент долго не забирает посылку, она уезжает в возврат и так далее. Для нас это более массовая проблема, чем потеря или недоставка посылок».

Ранее Игорь Шиянов презентовал в «Сколково» реализованную в компании стратегию построения инновационной экосистемы и рассказал ФАН о планах «Почты России» по изменению собственного имиджа в обществе в позитивную сторону.