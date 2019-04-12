Военный эксперт рассказал, когда призыв в России сократится до 100 тысяч человек

Президент России Владимир Путин оценил перспективу отказа от призыва в армию. По словам главы государства, на это потребуется много времени и средств. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил это заявление.

Выступая в пятницу на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш», верховный главнокомандующий России заявил, что страна движется в направлении создания профессиональной армии, поскольку техника и задачи, стоящие перед военными, сегодня становятся все более сложными.

«Призыв постепенно-постепенно будет уходить в прошлое. Но для этого нужно время и соответствующие финансовые возможности. Такая тенденция есть», — сказал Владимир Путин.

Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что смешанный принцип комплектования Вооруженных сил России — по призыву и контракту — будет сохранен в обозримой исторической перспективе.

«Однако доля контрактников в российской армии постоянно увеличивается. Контрольные цифры в ближайшие годы будут на уровне 425-470 тысяч человек на миллионную армию. И это происходит потому, что на вооружение Минобороны РФ поступает новое и более сложное оружие, эксплуатировать которое могут только подготовленные профессионалы. Призывник за один год не сможет освоить такую технику. Кроме того, у нас существует коллективное оружие. Например, С-400. И успех его применения зависит от профессиональной подготовки каждого из членов боевого расчета. Либо атомная подводная лодка. Это коллективное оружие. И служить на ней, помимо офицеров, должны контрактники», — объяснил Коротченко.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» подчеркнул, что для такой страны, как Россия, с ее протяженными границами, в настоящее время оптимальна именно смешенная система комплектования вооруженных сил.

«За счет призыва накапливается мобилизационный резерв. И в случае военно-политического обострения вокруг нашей страны, чего, к сожалению, нельзя исключать, резко увеличить численность сил можно будет за счет подготовленных солдат — мужчин, прошедших срочную службу в армии по призыву. В таком случае масштабная мобилизация пройдет гладко и быстро», — сказал Коротченко.

Военный эксперт назвал «очень дорогим удовольствием» армию, полностью состоящую из контрактников.

«А нам нужна армия, сбалансированная по своему составу. Ее ядро — профессионалы-контрактники. Плюс офицерский корпус. Это тоже профессионалы, которые служат всю жизнь. И определенная доля призывников. Пусть где-то 100 тысяч человек, но призыв останется как способ подготовки мобилизационного резерва на случай войны. Он никуда не исчезнет еще лет 20-40», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, весной 2019 года на срочную службу в армию должны быть призваны не менее 120 тысяч молодых людей. В прошлом году эта цифра в России составила около 130 тысяч человек.