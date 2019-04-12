Журналисты выяснили, где отдыхал Порошенко во время тайных поездок за границу

Киев, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко за последние два года трижды был на Мальдивах и в Испании, а также отдыхал в Норвегии и Франции, не делая при этом официального объявления. Об этом сообщают журналисты украинского издания «Страна.ua».

Для своих поездок глава государства и его семья используют выдуманные имена, которые им готовит СБУ. Это позволяет первому лицу и его близким путешествовать, не привлекая лишнего внимания.

Так, например, в январе 2018 года Порошенко посетил мальдивский курорт под именем Mr Incognito Petro Ukraine. Отдых обошелся в 276 тыс. долларов за 6 ночей.

В марте 2016 года Порошенко заметили в Испании. Глава государства был в обычной одежде и без охраны, когда покупал медикаменты в аптеке. Увидев, что его фотографируют, Порошенко сел за руль белого Porsche и уехал. А через несколько месяцев вернулся в Малагу на частном самолете. «Страна» напомнила, что украинский президент имеет собственную виллу в городе Аталая-Исдабе.

В июне 2016 года Порошенко летал на Мальдивы, а оттуда снова в Испанию. Кроме того, в июле 2016 того же года Порошенко посещал Берген в Норвегии. Там он ходил на яхте и рыбачил. А в сентябре 2017 года президент летал в Ниццу.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский. Его оппонент согласился, однако назвал другую дату встречи. В итоге руководство стадиона получило две заявки на 14 и на 19 апреля.