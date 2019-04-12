В Госдуме напомнили руководству ПАСЕ, кто освободил Европу от фашистов

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. По ее словам, это произойдет в тот момент, когда Запад перестанет дискриминировать РФ.

«Поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу, пока сохраняется у ПАСЕ возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим и иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала Матвиенко.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что руководство ПАСЕ, лишив Россию права голоса, поступило крайне недальновидно. Также он обратил внимание, что ассамблея зависит от Москвы в том числе и финансово.

«После того, как Россия была лишена права голоса, авторитет ПАСЕ упал, как и ее доходы. Эта организация совершенно не способна действовать без взносов Российской Федерации. Наша страна была одним из шести государств, которые являлись основными донорами ПАСЕ. Ежегодно мы выплачивали взносы в размере 30 миллионов евро. А совокупный бюджет данной организации составляет около 454 миллионов евро. Посмотрите, какую значительную часть от этой суммы составляли взносы Российской Федерации», — говорит парламентарий.

По его словам, у России нет возможности высказать свою позицию в ПАСЕ по ключевым вопросам. А значит, наша страна не должна содержать европейских чиновников.

«В Парламентскую ассамблею Совета Европы входит 47 государств. И Российскую Федерацию сняли со всех руководящих должностей, нашу страну лишили права голоса. При этом от нас требуют осуществлять какие-то платежи. Мы сделали соответствующее заявление и рады, что нас услышали. Нам нечего делать в организации, в которой нас только обливают грязью, плюют на нас, оскорбляют. При этом нам даже не дают возможности высказать в свою защиту те или иные объяснения», — негодует Александр Шерин.

Член комитета ГД по обороне напомнил, что подобных прецедентов в международной политике еще не было: государство лишили права голоса, но при этом в ПАСЕ настаивают, что Россия должна выполнять взятые на себя обязательства по финансированию организации.

«Это уникальная ситуация, когда государство платит деньги для того, чтобы содержать организацию, которая не занимается ничем, кроме как охаиванием и оскорблениями нашей страны. При этом наши представители там фактически являются статистами, «мальчиками для битья», у которых нет права занимать руководящие должности и нет права голоса. Это недопустимо, это верх маразма со стороны руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы», — считает российский политик.

Он также напомнил руководству ПАСЕ, что Европу от Гитлера освободили советские солдаты.