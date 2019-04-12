Берлин, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой правительства ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев не оставит попытки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Мы не прекратим нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство», — сказал Порошенко.

Президент Украины посетовал на то, что Киев и Берлин по-разному видят «механизмы защиты украинских интересов».

«Германия — в виде гарантирования сохранения определенного объема прокачки газа через украинскую ГТС, мы — в остановке газопровода», — уточнил Порошенко.

Он назвал «Северный поток — 2» политической угрозой для Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель, выслушав Порошенко, заявила, что надеется, что отношения ФРГ и Украины выдержат расхождение позиций по «Северному потоку — 2».

Напомним, киевские власти заявляют, что строительство «Северного потока — 2» является «замаскированной войной против Украины». Украина также обвиняет «Газпром» и европейские компании, участвующие в реализации проекта, в том, что «Северный поток — 2» — это якобы «политический проект».

Россия последовательно объясняет, что прокладка газопровода — это экономический проект, который выгоден странам Европы. «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря и обеспечит доставку российского газа в Европу в обход Украины.