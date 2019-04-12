Сирия новости 12 апреля 19.30: курды арестовали шесть семей в «Аль-Холе», в Даръа обезврежено СВУ

Сирия, 12 апреля. Курды арестовали шесть семей в лагере беженцев «Аль-Хол», в Даръа обезврежено СВУ, мина ИГ1 взорвалась у дома боевика «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обезвредили СВУ в Даръа, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

Курды: арестовали шесть семей беженцев в «Аль-Холе».

Провинция Даръа

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в административном центре провинции Даръа заминированный мотоцикл, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria). СВУ, заложенное в транспортном средстве, было обезврежено.

Одновременно с этим Telegram-канал (@norsfs) сообщает, что на трассе между населенными пунктами Замрин и Аль-Хара произошла детонация самодельного взрывного устройства. Известно, что на мине подорвался автомобиль. Данных о пострадавших нет.

Провинция Идлиб

У дома одного из боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Идлиб разорвалась мина, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Информации о потерях в рядах радикального альянса нет. Организаторами теракта, предположительно, являются террористы «Исламского государства»1.

На юге региона не прекращаются столкновения между джихадистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия правительственных сил бьет по укрытиям боевиков недалеко от города Сукейк.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 радикального альянса «Тахрир аш-Шам». По данным военного Twitter-канала (@Step_Agency), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) наносит удары по укрытиям джихадистов недалеко от населенного пункта Аль-Хувейз.

Кроме того, столкновения между САА и исламистами отмечаются в окрестностях поселения Зайзун на западе региона. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@baladinetwork).

Провинция Хасака

Патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF) подорвался на мине в районе Аль-Харафи на юге провинции Хасака, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Данных о потерях в рядах курдского ополчения нет.

Боевики курдских бандформирований арестовали семь семей в лагере беженцев «Аль-Хол», сообщает Twitter-канал (@mhmdalywns56). Гражданские были захвачены без предъявления каких-либо обвинений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)