Штаб Зеленского объяснил его эмоциональную реакцию на звонок Порошенко

Киев, 12 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вел себя эмоционально во время беседы со своим оппонентом Петром Порошенко в эфире телеканала из-за того, что со стороны действующего президента на него «выливается большой объем грязи», объяснил представитель избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, Зеленский «сам по себе» является эмоциональным человеком. Разумков попросил украинцев представить себя в той ситуации, в которой находится лидер первого тура, сообщил УНИАН.

«Если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него… Они были бы еще более эмоциональными и жесткими в высказываниях», — сказал Разумков, комментируя эмоциональную реакцию Зеленского на звонок Порошенко.

Накануне Петр Порошенко стал участником программы «Право на власть» в студии телеканала «1+1». Глава государства во время эфира поговорил с Зеленским по телефону и предложил ему приехать на дебаты. Лидер первого тура отказался, отметив, что находится на пути во Францию. Между кандидатами началась перепалка — стороны стали спорить и перебивать друг друга. После чего Зеленский положил трубку.

Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Перед вторым туром стороны договорились провести дебаты.