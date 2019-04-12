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Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

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Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Москва, 12 апреля. Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев назвал космонавтов бесполезными для науки.

Он считает, что с научной точки зрения Международная космическая станция (МКС) — «пустая трата времени». По его мнению, космонавты на МКС занимаются собственным жизнеобеспечением и изучают, кто «дырки просверливает» на станции. 

Докучаев высказал мнение, что в последнее время открытия в сфере космоса совершаются с помощью роботов. 

«Давным-давно все открытия получаются с помощью роботов», — сказал ученый в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Научный сотрудник РАН считает, что государство должно тратить деньги налогоплательщиков на «настоящую» науку. По его мнению, отправлять людей в космос нужно только за частные деньги.

Автор: Данила Копп
Источник: Говорит Москва
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