Россияне рассказали об отношении к США

Москва, 12 апреля. Фонд «Общественное мнение» провел опрос на тему отношения россиян к США. Выяснилось, что 70% граждан РФ уверены в том, что Соединенные Штаты играют отрицательную роль в мире.

О положительном влиянии Вашингтона на мировые события рассказали 9% респондентов, 12% участников опроса признались, что относятся к США хорошо. Отвечая на вопрос «как вы лично относитесь к США?», 44% россиян выбрали вариант «безразлично», 37% — вариант «плохо».

Четверть россиян считают, что американское влияние в мире растет, 28% респондентов придерживаются обратного мнения. Почти половина россиян (49%) называет отношения Москвы и Вашингтона плохими. В том, что России необходимо стремиться к улучшению отношений с США, уверены 67% участников опроса. Противоположную точку зрения поддерживают 18% респондентов.

В то же время 68% россиян при выборе между проявлением гибкости для смягчения ситуации и стремлением «держаться твердо и не идти ни на какие уступки» выбирают второе. 51% опрошенных рассказали, что отрицательно относятся к 45-му президенту США Дональду Трампу.

Напомним, данные опроса, который проводило Федеральное агентство новостей, свидетельствует о том, что 48% россиян считают США самым опасным врагом России.