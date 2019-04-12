Западная Сахара поддержала право крымчан на самоопределение

Москва, 12 апреля. Представитель Народного фронта освобождения Западной Сахары (Полисарио) в России Али Салем Мохамед Фадель заявил, что каждый народ, в том числе и народ Крыма, имеет право на самоопределение. Так он ответил на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей об отношении Сахарской Арабской Демократической Республики к международному статусу Крыма.

«В конституции нашей страны было зафиксировано, что любой народ имеет право на самоопределение», — подчеркнул он.

На достижение права сахарского народа на самоопределение и направлена борьба фронта Полисарио.

«Наше самоопределение находится в рамках международного права, — отметил представитель Полисарио. — Для нас это сильный инструмент в достижении своей цели».

Поэтому власти Западной Сахары считают, что каждый народ, в том числе и жители Крымского полуострова, имеет право сам решать свою судьбу и то, в составе какого государства ему находиться.

«Мы не можем быть за или против воли народа. Это должен определять он сам», — убежден представитель Народного фронта освобождения Западной Сахары в РФ.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в результате референдума, проведенного в марте 2014 года. Абсолютное большинство крымчан проголосовало за воссоединение Крыма с Россией.