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Западная Сахара поддержала право крымчан на самоопределение

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Западная Сахара поддержала право крымчан на самоопределение

Москва, 12 апреля. Представитель Народного фронта освобождения Западной Сахары (Полисарио) в России Али Салем Мохамед Фадель заявил, что каждый народ, в том числе и народ Крыма, имеет право на самоопределение. Так он ответил на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей об отношении Сахарской Арабской Демократической Республики к международному статусу Крыма. 

«В конституции нашей страны было зафиксировано, что любой народ имеет право на самоопределение», — подчеркнул он.

На достижение права сахарского народа на самоопределение и направлена борьба фронта Полисарио. 

«Наше самоопределение находится в рамках международного права, — отметил представитель Полисарио. — Для нас это сильный инструмент в достижении своей цели».

Поэтому власти Западной Сахары считают, что каждый народ, в том числе и жители Крымского полуострова, имеет право сам решать свою судьбу и то, в составе какого государства ему находиться. 

«Мы не можем быть за или против воли народа. Это должен определять он сам», — убежден представитель Народного фронта освобождения Западной Сахары в РФ. 

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в результате референдума, проведенного в марте 2014 года. Абсолютное большинство крымчан проголосовало за воссоединение Крыма с Россией.

Автор: Герман Парло
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