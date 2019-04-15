Министр нефти Сирии проверил заправочные станции Дамаска

Дамаск, 13 февраля. Министр нефти Сирии Али Ганем подтвердил, что бензин в стране уже доступен круглосуточно, и что на автозаправочных станциях наблюдается постепенное снижение пробок, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«Перегрузка все еще существует, но она постепенно снижается, — сказал министр Ганем во время своей поездки на заправочные станции в Дамаске, — Причиной перегрузки являются слухи о некоторых социальных сетях, которые указывают на рост цен на бензин, что привело к росту спроса на последнем этапе».

Ганем добавил, что топливо доступно круглосуточно, и время ожидания между станциями варьируется в зависимости от используемых механизмов и сотрудничества граждан в процессе поставки материала.

Что касается мер, принятых министерством для предотвращения монополии некоторыми автозаправочными станциями, министр Ганем сказал:

«Мы проводим мониторинг некоторых негативных случаев, у нас существуют штрафные санкции для владельцев станций, которые действовали негативно, будь то монополия или манипулирование смарт-картой».

Отвечая на вопрос о месячном количестве топлива, который можно получить с помощью смарт-карты, министр объяснил, что ежемесячная норма составляет 200 литров. Министр Ганем подчеркнул, что граждане должны получать информацию по этому поводу из официальных источников, а не обращаться к слухам и сайтам социальных сетей.

Ганем также прокомментировал слухи о якобы низком качестве предоставляемого топлива. По его словам, это всего лишь слух. Материал в компании и на ее центральных складах полностью соответствует стандартам, кроме того, власти тщательно отслеживают данный вопрос.

Министр Ганем отметил, что не было записано ни одного замечания о плохом материале на государственных заправочных станциях, подчеркнув, что в случае каких-либо манипуляций с топливом, ответственность будет нести лицо, непосредственно причастное к правонарушению. Власти со своей стороны примут меры в отношении виновного.

Во время своего визита министр Ганем также выслушал мнения граждан и ответил на их вопросы и запросы.