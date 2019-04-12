МИД РФ назвал Россию передовой страной по уровню обеспечения безопасности журналистов

Вена, 12 апреля. Россия является передовой страной в вопросе обеспечения безопасности журналистов. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич на конференции «Журналисты под атакой: угроза свободе СМИ» в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.

Дипломат отметил, что Россия уделяет колоссальное внимание вопросу безопасности журналистов.

«Более того, мы являемся передовой в этом отношении страной, поскольку большое количество съемочных групп российских СМИ на текущий момент действует в районах боевых действий по всему миру», — цитирует слова Максима Буякевича РИА Новости.

Он отметил, что российские репортеры освещают трагические события в широкой географической амплитуде — от Сирии до целого ряда других стран. Замглавы департамента информации и печати МИД России добавил, что РФ является одним из немногих государств мира, где есть специализированные курсы подготовки журналистов для работы в зонах конфликта.

Максим Буякевич также рассказал, что Москва активно продвигает политические решения по безопасности журналистов, в том числе в ОБСЕ. Дипломат напомнил, что последнее такое решение было принято в декабре 2018 года в Милане на СМИД ОБСЕ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва может принять ответные зеркальные меры на ограничения работы российских СМИ со стороны Франции. Она рассказала, что французское внешнеполитическое ведомство игнорирует запросы российских СМИ на получение пресс-карт.