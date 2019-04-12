Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем Госсовета КНДР. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания председателем Государственного совета КНДР», — говорится в сообщении.

Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность Ким Чен Ына на данном посту будет и впредь способствовать развитию дружественных и добрососедских отношений между государствами и народами, укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове.

Путин также подтвердил готовность к совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Верховное народное собрание Северной Кореи на первой после прошедших выборов сессии переизбрало Ким Чен Ына председателем Госсовета.

Накануне стало известно, что делегация законодательного собрания Амурской области передала главе КНДР подарок. Сувенир Ким Чен Ыну был передан 10 апреля во время встречи делегации с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Су Еном.