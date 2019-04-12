Беспилотник США провел разведку у западной границы РФ

Москва, 12 апреля. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk в пятницу провел разведку у западной границы РФ в Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Согласно зафиксированным данным, американский беспилотник под номером 112048 вылетел с базы морской авиации Сигонелла, расположенной на острове Сицилия в Средиземном море.

Около 10.40 летательный аппарат был замечен в воздушном пространстве Литвы недалеко от российской границы, уточняется в Twitter мониторинговой службы.

Ранее разведывательный полет вблизи Крыма провел американский самолет Boeing RC-135V Rivet Joint. В воздухе он находился около шести часов. За это время самолет пролетел вдоль черноморского побережья РФ несколько раз.

В последнее время разведывательные воздушные суда Запада все чаще появляются у российских границ. Как предположил в беседе с Федеральным агентством новостей директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, такими действиями США хотят выяснить реакцию Москвы.

Российская сторона уже призывала Вашингтон не проводить подобные операции. Однако Пентагон ответил на призыв отказом.