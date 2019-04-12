У пожаловавшейся на «тяжелую жизнь» сторонницы Навального нашли элитный дом

Москва, 12 апреля. Журналисты разоблачили Анастасию Васильеву — главу так называемого «Альянса врачей», который был создан при поддержке блогера Алексея Навального. Как выяснило издание URA.RU, Васильева явно лукавила, заявляя о своем «бедственном материальном положении».

Ранее в интервью изданию «Радио Свобода» она рассказала, что уволилась из НИИ глазных болезней «за пару месяцев до сокращений», так как работать там «больше не могла». В беседе с репортерами она заявила, что работала ассистентом на кафедре глазных болезней, а ее зарплата была «25 тысяч рублей». Анастасия Васильева также уверяла, что всю свою жизнь якобы посвящает профсоюзной работе.

«Мне действительно трудно, так как у меня нет источника дохода», — жаловалась она.

Так называемый профсоюз под названием «Альянс врачей», пишут СМИ, существует меньше года. Однако за этот непродолжительный промежуток времени организация уже успела засветиться в ряде резонансных историй. Действует «Альянс врачей» по следующему сценарию: Васильева приезжает в больницы, где работают члены организации, чтобы «на месте разобраться» с якобы нарушениями прав медиков. Однако достаточно часто ее визиты оборачиваются призывами к забастовкам. Деятельность «Альянса врачей» широко освещает YouTube-канал «Навальный LIVE».

Telegram-канал «Лесонавал» пишет, что Анастасия Васильева, возможно, является любовницей Алексея Навального.

«Любовница А. Навального из «Альянса врачей» Анастасия Васильева жаловалась «Радио Свободе» на свою низкую зарплату, из-за которой ей пришлось уйти с работы», — говорится в сообщении.

Журналисты URA.RU решили проверить историю главы «Альянса врачей» и выяснили, что она несколько недоговаривает. Разоблачить ложь о «бедственном материальном положении» помогла сотрудникам прессы она сама. Дело в том, что на сайте «Альянса» Васильева разместила свой номер телефона.

Проверка этого номера в поисковике выдала достаточно интересную информацию. Выяснилось, что некая Анастасия с такими контактными данными в 2012 году искала «домработницу с проживанием». А в 2018 году пользователь с тем же номером телефона искал домработницу.

В объявлении было указано, что вакансия предлагается в элитном поселке «НИЛ» («Наука, искусство, литература»). Он был построен в 30-х годах для творческой элиты. Например, в этом поселке проживают известный актер Александр Ширвиндт и его семья.

В объявлении, которое обнаружили журналисты, было указано, что потенциальной домработнице предлагают проживание в отдельном домике на большом ухоженном участке. Уровень заработной платы — 25 тысяч рублей.

Отмечается, что сейчас недвижимость в поселке «НИЛ» стоит десятки миллионов рублей. Например, коттедж, который выставлен здесь на продажу, предлагается по цене в 60 миллионов рублей.

Кандидат социологических наук и член Общественной наблюдательной комиссии Сергей Таланов в беседе с журналистами отметил, что сокрытие такой информации для главы профсоюза означает полнейшую дискредитацию всей своей деятельности.

«О какой честности и прозрачности вообще можно вести речь, если сама многое скрываешь», — возмутился Сергей Таланов.

Он добавил, что если информация о настоящем материальном положении Васильевой подтвердится, то большинство людей, которые доверяли ей еще совсем недавно, отвернутся.

Журналисты обратились к самой главе «Альянса врачей» за комментариями, однако она оказалась недоступна для беседы, резюмирует URA.RU.

Ранее Федеральное агентство новостей разоблачало бизнес-партнера юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь — юриста Андрея Мищенкова. Выяснилось, что этот ярый сторонник Алексея Навального замешан в картельном сговоре и является обычным коррупционером.

В 2012 году Соболь, которая, кстати, позиционирует себя как борец с коррупцией, стала одним из учредителей межрегиональной общественной организации «Контроль». Еще один из учредителей — тот самый Андрей Мищенков, который помимо юриспруденции занимается торговлей, и которого именно за эту деятельность расхваливает сам Навальный. Вместе с Игорем Жужоговым и Юрием Тимофеевым партнер Соболь Мищенков учредил некое ООО «БАЗИС СИСТЕМ», которое поставляет на рынок различные бытовые товары. Расследование показало, что Тимофеев содержит картель, причем проследить за историей его махинаций можно как минимум с 2014 года. В 2017 году деятельность семьи Тимофеевых заметила ФАС. Подробнее о связях Мищенкова с незаконной деятельностью можно прочесть здесь.