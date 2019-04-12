Предлагаемую Зеленским дату дебатов на «Олимпийском» отдали под музыкальный фестиваль

Киев, 12 апреля. Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не смогут провести дебаты 14 апреля на стадионе «Олимпийский», поскольку в этот день там пройдет музыкальный форум Kyiv Music Days. Об этом в пятницу сообщил основатель сайта Karabas Максим Плахтий, передает ТАСС.

«Уважаемые кандидаты в президенты и их команды. Прошу прекратить запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас!» — пишет он в Facebook.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах с Зеленским на стадионе «Олимпийский», однако предложил другую дату. В итоге «Олимпийский» получил сразу две заявки от политических оппонентов, при этом штаб Порошенко просил предоставить площадку 19 апреля, а команда Зеленского — 14 апреля.

При этом Порошенко попытался устроить стихийные дебаты с Зеленским в студии телеканала «1+1». Примечательно, что его оппонент в это время находился в Париже и мог дискутировать только по телефону.

Напомним, что первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.