Солдат армии Судана объяснил, почему жители страны не поддержали переворот

Хартум, 12 апреля. Солдат армии Судана в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему жители страны не поддержали переворот, после которого президент Омар аль-Башир был отстранен от власти.

Молодой человек, пожелавший остаться анонимным, как оказалось, неплохо говорит по-русски. В беседе с ФАН он объяснил, почему после переворота жители Судана не уходят с площади перед Генштабом.

Происходящее в суданской столице он называет революцией. Однако, по его словам, произошедший накануне «переворот был против революции».

«Как бы типо переворот: его совершили люди из той же власти, которая была», — объяснил он.

По его словам, это был некий обманный маневр людей аль-Башира, чтобы заставить жителей Судана прекратить мирные митинги. Однако суданский народ, несмотря на введение комендантского часа и другие запреты, остался на площади.

Собеседник ФАН пояснил, что люди не боятся возражать власти, потому что их защищает армия. Солдат отметил, что мнение жителей разделяют именно простые солдаты: офицеры в основном поддерживают старый режим.

По мнению жителей Судана, произошедшее в стране является результатом сговора Коммунистической партии и различных группировок боевиков, действующих в регионе. Многие суданцы боятся прихода в страну США. Как рассказали другие собеседники ФАН в Хартуме, Аль-Башира солдаты за глаза называют «собакой Соединенных Штатов».

На данный момент обстановка на площади мирная: ночью удалось избежать провокаций. Днем на молитву у стен Генштаба собрались порядка 200 тысяч жителей. Люди танцуют, поют песни, делятся водой и угощениями. Участники митингов чувствуют себя в безопасности благодаря поддержке армии, часть солдат которой, как и собеседник ФАН, одеты в гражданскую одежду.

Накануне власти Египта, Турции и Чада выступили с обращениями к суданскому народу с просьбой избежать кровопролития в стране. Они суданцам выйти из кризиса мирным путем.