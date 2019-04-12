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Россия

Литва отозвала посла из России из-за письма с угрозами

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Литва отозвала посла из России из-за письма с угрозами

Москва, 12 апреля. Посла Литвы в РФ Рямигиюса Мотузаса отозвали из Москвы в связи с угрозами в его адрес. Об этом сообщили в МИД республики.

Как пишет РИА Новости, посол Литвы в России был отозван 11 апреля в связи «с присланным по электронной почте в посольство письмом, содержащим угрозы, связанные с делом 13 января, в адрес посла и персонала посольства».

В ведомстве подчеркнули, что у Мотузаса статус специального свидетеля в досудебном расследовании дела, связанного с непрозрачной выдачей виз. 

По последним данным, посла Литвы в РФ отозвали ориентировочно на неделю, его обязанности будет выполнять заместитель главы дипломатической миссии.

Ранее пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене заявила, что Литва отозвала своего посла Рямигуса Мотузаса из России для консультаций, поскольку он становится «уязвимым». Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Федеральному агентству новостей сказал, что литовский дипломат может быть причастен к правонарушениям, в частности, к незаконной выдаче виз.

Автор: Ксения Пудовкина
Источник: РИА Новости
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