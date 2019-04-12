СК РФ и РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, 12 апреля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и президент Российской академии наук Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь ведомства будут взаимодействовать в научной, научно-технической, информационно-аналитической и экспертной деятельности.

В частности, среди направлений работы выделено проведение фундаментальных научных исследований в интересах Следственного комитета; развитие научно-технологического потенциала в расследовании преступлений; предложения по совершенствованию правового регулирования. Специалисты уже определили ряд исследований, которыми заинтересованы обе стороны.

«В первую очередь планируется разработка приборов и технологий для исследования ДНК человека. Работа в этом направлении позволит по ДНК неизвестного преступника составлять его портрет с конкретными поисковыми признаками. Например, ДНК-профиль неизвестного подозреваемого может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях. Наличие таких данных позволит ускорить процесс раскрытия преступления. Также предполагается создание ИТ-инфраструктуры для обработки получаемых массивов генетической информации», — сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

Одно из важных направлений работы следователей — поиск пропавших без вести. Сейчас специалистам нужно улучшить свои возможности по обнаружению тел погибших в воде. Этому поспособствует разработка спецприбора, в котором активно-импульсные оптические методы позволяют визуализировать разного рода объекты в водной толщи. А для поиска предметов под землей усовершенствуют георадары, чтобы как в археологических исследованиях использовалась электрическая томография.

Проведение совместных исследований поднимет развитие криминалистической техники в России на качественно новый уровень. И это, в свою очередь, позволит повысить эффективность следственной и судебно-экспертной работы в целом.