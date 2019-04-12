Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

СК РФ и РАН подписали соглашение о сотрудничестве

42
0 Оставить комментарий

СК России и РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, 12 апреля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и президент Российской академии наук Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь ведомства будут взаимодействовать в научной, научно-технической, информационно-аналитической и экспертной деятельности.

В частности, среди направлений работы выделено проведение фундаментальных научных исследований в интересах Следственного комитета; развитие научно-технологического потенциала в расследовании преступлений; предложения по совершенствованию правового регулирования. Специалисты уже определили ряд исследований, которыми заинтересованы обе стороны.

«В первую очередь планируется разработка приборов и технологий для исследования ДНК человека. Работа в этом направлении позволит по ДНК неизвестного преступника составлять его портрет с конкретными поисковыми признаками. Например, ДНК-профиль неизвестного подозреваемого может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях. Наличие таких данных позволит ускорить процесс раскрытия преступления. Также предполагается создание ИТ-инфраструктуры для обработки получаемых массивов генетической информации», — сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

Одно из важных направлений работы следователей — поиск пропавших без вести. Сейчас специалистам нужно улучшить свои возможности по обнаружению тел погибших в воде. Этому поспособствует разработка спецприбора, в котором активно-импульсные оптические методы позволяют визуализировать разного рода объекты в водной толщи. А для поиска предметов под землей усовершенствуют георадары, чтобы как в археологических исследованиях использовалась электрическая томография.

Проведение совместных исследований поднимет развитие криминалистической техники в России на качественно новый уровень. И это, в свою очередь, позволит повысить эффективность следственной и судебно-экспертной работы в целом.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров