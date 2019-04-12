Киев, 12 апреля. Украинского шоумена и кандидата на пост главы государства от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского заподозрили в уклонении от армии. Проверить соответствующие слухи призвала в пятницу депутат Верховной рады Татьяна Черновол.

По ее словам, сообщения о том, что Зеленский в 2014 году мог отказаться от призыва, появились в средствах массовой информации.

«В СМИ прошла информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника. Речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва», — сказала она.

Проверить данные сообщения на достоверность Черновол призвала как можно скорее. По ее мнению, официальное разъяснение этой информации сегодня особенно важно для украинского общества, передает «Интерфакс-Украина».

Свой запрос Черновол передала первому заместителю Минобороны Украины Ивану Руснаку. Руснак в свою очередь пообещал, что ведомство даст ответ по поднятому вопросу 12 апреля.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело из-за публикации видео, на котором Зеленского «сбивает» грузовик. Ссылкой на ролик поделился действующий президент Украины Петр Порошенко. В настоящее время сотрудники украинского МВД проводят расследование по факту публикации видео, они выясняют, существует ли реальная угроза жизни и здоровью Зеленского.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. По итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Повторное голосование назначено на 21 апреля. Во втором туре примут участие кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.