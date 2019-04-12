Тимошенко призвала Порошенко и Зеленского не унижать Украину

Киев, 12 апреля. Экс-премьер Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко отреагировала на телефонную перепалку, которую устроили действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленского в прямом эфире телеканала «1+1».

В видеобращении на странице Тимошенко в Facebook она обвинила Зеленского в том, что он якобы разрушил статус действующего президента страны и унизил государство. Кроме того, она призвала политика уважать честь и достоинство президента Украины.

«Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели», — заявила Тимошенко.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FYuliaTymoshenko%2Fvideos%2F1233100910179004%2F&width=200&show_text=false&height=404&appId

Порошенко тоже не остался без советов Тимошенко. Ему экс-премьер Украины посоветовала не становиться «частью чужого шоу» и «держать президентскую планку».

Как сообщалось ранее, инцидент в прямом эфире украинского телеканала «1+1» произошел накануне вечером. По словам гендиректора телекомпании Артема Ткаченко, Порошенко внезапно ворвался в студию, заявив, что «приехал на дебаты».

После этого он устроил перепалку с приглашенными экспертами, а после позвонил Зеленскому и потребовал явиться на дебаты в течение 40 минут, хотя прекрасно знал, что шоумен находится в Париже. Теперь телекомпания собирается подать на Порошенко в суд. По мнению Ткаченко, у украинцев нет доверия к президенту страны, только «презрение и отвращение».

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. В первом туре с большим отрывом победил Зеленский, набрав 30,24% голосов избирателей, Порошенко заручился поддержкой 15,96% жителей страны.