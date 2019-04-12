Эксперт рассказал, как РФ в ООН мешает планам США в отношении Венесуэлы

В ходе расследования атак на Венесуэлу обнаружена террористическая группа, в создании которой правительство страны обвиняет оппозиционера Леопольдо Лопеса. Об этом заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, группа атаковала систему электронных платежей и пыталась ее обрушить. В России внимательно следят за ситуацией в Венесуэле, за право высказать точку зрения РФ в четверг, 11 апреля, на заседании Совета безопасности выступил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Он даже пресек попытку постпреда Германии ограничить время своего выступления по этой теме.

Силу голоса России в ситуации с Венесуэлой оценил руководитель рабочей группы Общероссийского движения «За реальные дела», президент «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов накануне своей поездки в эту страну Латинской Америки.

«Россия вернулась в ООН в 2012 году, сразу наложив вето на резолюции по Сирии, и тем самым не дала ей повторить судьбу Ливии, — напомнил он. — К этому времени уже многое изменилось, говорилось о неспособности Совбеза ООН реально влиять на глобальные мировые процессы. Сегодня мы помогаем отстаивать свою безопасность странам, которые не являются постоянными членами Совбеза ООН и не могут сами в стенах Генассамблеи защитить себя от притязаний мирового сообщества на свою территориальную целостность или суверенитет».

Мнение Китая, России и других стран, голосующих против вмешательства во внутренние дела государств, полностью отвечает духу и уставу ООН, а также деятельности Совета безопасности при этой организации, считает Ионов.

«Он и был создан для того, чтобы пресекать возможные конфликты, которые в будущем могут перерасти в крупную кровопролитную войну, — объясняет собеседник ФАН. — Сегодня Россия своими действиями и призывами соблюдать нормы международного права в вопросах Венесуэлы пресекает попытки развязать большую войну. Конечно, российская позиция Америке как кость в горле».

Ионов сравнивает позицию России по Венесуэле с «большим айсбергом, на который наткнулись США». По его словам, впервые с момента холодной войны РФ мешает американцам осуществить планы по смещению руководства той или иной страны.

«Когда наши дипломаты выступают на площадках ООН и представляют мировому сообществу ряд доказательств вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, это вносит существенные коррективы в политику США, — считает президент «Антиглобалистского движения России». — Со времен [бывшего президента США Джорджа] Буша-старшего Америка никогда не вмешивается в чужие дела, не имея союзников, с кем можно было бы разделить ответственность за нарушение прав. Сейчас Россия открывает глаза мировому сообществу на нарушения норм международного права в отношении Венесуэлы, видит в действиях американцев провокацию. И это мешает США создать коалицию для поддержки в осуществлении своих планов. И мы видели, как европейские страны необычно долго — что нехарактерно для их внешней политики — не поддерживали США по вопросу Венесуэлы и не озвучивали свою позицию. Так что Россия теперь не просто рассказывает, но и подкрепляет словами определенные дела, и это мешает Америке создать коалицию в действиях против Венесуэлы».

В ближайшее время глава «Антиглобалистского движения России» намерен съездить в Венесуэлу и лично встретиться с руководством страны, чтобы оценить текущую ситуацию.

«По рассказам американских коллег, там сейчас происходят интересные истории, — говорит Ионов. — Протесты постепенно сходят на нет. Америка давит на Колумбию, чтобы она вмешалась, и провоцирует ее на конфликт».

Напомним, ранее о ситуации в Венесуэле ФАН в эксклюзивном интервью рассказывал Джо Ломбардо, глава делегации американской антивоенной коалиции (UNAC).