Донбасс, 12 апреля. Донецкое и Горловское направления ДНР под массированным огнем минометов и БМП. Дончане не поддались на провокацию ВСУ, чем спасли жизнь иностранцев. Украинские силовики ранили украинского журналиста. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обострение на Донецком и Горловском направлениях обороны Донецкой народной республики отмечается представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). На данных участках линии боевого соприкосновения украинские войска вели массированные минометные обстрелы населенных пунктов республики.

Применялись тяжелые 120-мм и 82-мм минометы, под Донецком активно работали украинские боевые машины пехоты и бронетранспортеры, огонь велся из гранатометов различного типа. Всего в зоне обстрела оказались 11 населенных пунктов республики. На Мариупольском направлении относительное затишье — два обстрела с применением стрелкового оружия.

Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщает о семи обстрелах за истекшие сутки. Всего под огнем армии Киева оказались пять населенных пунктов. Вооружения, которые применялись при нанесении ударов по городам и поселкам ЛНР, аналогичны тем, из которых обстреливалась соседняя республика.

Силы ООС готовили атаку на ОБСЕ

Украинские силовики готовили атаку на патруль международной миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил официальный представитель армейского корпуса ДНР майор Даниил Безсонов. В районе поселка Доломитное, что под Горловкой, киевские силовики предприняли попытку вызвать ответный огонь донецких подразделений по участку работы иностранцев.

Как сообщил Безсонов, командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ отдал приказ на обстрел района близ Доломитного, зная, что в этот момент там работают наблюдатели мониторинговой миссии. Целью была провокация защитников Горловки на ответные действия. Но подразделения сил сопротивления Донбасса были заблаговременно проинформированы о маршрутах движения иностранцев и на провокацию не поддались, чем в очередной раз, вероятно, помогли сохранить жизнь иностранцев.

Ранее, 25 марта, военные республики сбили украинский беспилотник, который был кустарным способом оборудован креплениями для боеприпасов. В момент ликвидации летательного аппарата к нему были подвешены две 82-мм мины. После съема информации с накопителя беспилотника стало ясно, что целью украинских военных был патруль ОБСЕ, поскольку на карте памяти отчетливо были запечатлены маршруты передвижения машин наблюдателей.

Украинские силовики ранили журналиста

Как сообщил майор Безсонов, украинские военные в среду в районе поселка Водяное ранили независимого украинского журналиста и волонтера Волкова. Сообщается, что мужчина пытался скрытно снять процесс ведения огня подразделениями 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ по позициям ДНР, но был замечен силовиками.

У журналиста отняли камеру и для большей острастки один из вояк пустил очередь из автомата поверх головы задержанного, но не рассчитал. Одна из пуль ранила Волкова, и в тяжелом состоянии он был доставлен в медучреждение.

«Воины света» стреляют в себя, чтобы избежать службы на передовой

Украинские бойцы продолжают пасовать перед «защитой» Украины, сообщает официальный представитель Народной милиции луганчан подполковник Андрей Марочко. В районе села Катериновка в Луганской области солдат 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Шапошников ранил себя из табельного оружия. Мотив — нежелание нести службу на передовых.

Как добавил Марочко, несмотря на порочащий «честь мундира» поступок, у рядового будет все в порядке, поскольку командование бригады, не желая падать лицом в грязь перед вышестоящим начальством, записало Шапошникова в ряды «пострадавших от агрессии террористов». Данная информация подтверждается официальными сводками штаба Операции объединенных сил за среду.