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Донбасс сегодня: силы ДНР спасли патруль ОБСЕ, украинские солдаты боятся воевать

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Донбасс сегодня: силы ДНР предотвратили атаку на патруль ОБСЕ, украинские солдаты боятся воевать

Донбасс, 12 апреля. Донецкое и Горловское направления ДНР под массированным огнем минометов и БМП. Дончане не поддались на провокацию ВСУ, чем спасли жизнь иностранцев. Украинские силовики ранили украинского журналиста. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обострение на Донецком и Горловском направлениях обороны Донецкой народной республики отмечается представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). На данных участках линии боевого соприкосновения украинские войска вели массированные минометные обстрелы населенных пунктов республики.

Применялись тяжелые 120-мм и 82-мм минометы, под Донецком активно работали украинские боевые машины пехоты и бронетранспортеры, огонь велся из гранатометов различного типа. Всего в зоне обстрела оказались 11 населенных пунктов республики. На Мариупольском направлении относительное затишье — два обстрела с применением стрелкового оружия.

Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщает о семи обстрелах за истекшие сутки. Всего под огнем армии Киева оказались пять населенных пунктов. Вооружения, которые применялись при нанесении ударов по городам и поселкам ЛНР, аналогичны тем, из которых обстреливалась соседняя республика.

Донбасс сегодня: силы ДНР предотвратили атаку на патруль ОБСЕ, украинские солдаты боятся воевать

Силы ООС готовили атаку на ОБСЕ

Украинские силовики готовили атаку на патруль международной миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил официальный представитель армейского корпуса ДНР майор Даниил Безсонов. В районе поселка Доломитное, что под Горловкой, киевские силовики предприняли попытку вызвать ответный огонь донецких подразделений по участку работы иностранцев.

Как сообщил Безсонов, командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ отдал приказ на обстрел района близ Доломитного, зная, что в этот момент там работают наблюдатели мониторинговой миссии. Целью была провокация защитников Горловки на ответные действия. Но подразделения сил сопротивления Донбасса были заблаговременно проинформированы о маршрутах движения иностранцев и на провокацию не поддались, чем в очередной раз, вероятно, помогли сохранить жизнь иностранцев.

Ранее, 25 марта, военные республики сбили украинский беспилотник, который был кустарным способом оборудован креплениями для боеприпасов. В момент ликвидации летательного аппарата к нему были подвешены две 82-мм мины. После съема информации с накопителя беспилотника стало ясно, что целью украинских военных был патруль ОБСЕ, поскольку на карте памяти отчетливо были запечатлены маршруты передвижения машин наблюдателей.

Донбасс сегодня: силы ДНР предотвратили атаку на патруль ОБСЕ, украинские солдаты боятся воевать

Украинские силовики ранили журналиста

Как сообщил майор Безсонов, украинские военные в среду в районе поселка Водяное ранили независимого украинского журналиста и волонтера Волкова. Сообщается, что мужчина пытался скрытно снять процесс ведения огня подразделениями 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ по позициям ДНР, но был замечен силовиками.

У журналиста отняли камеру и для большей острастки один из вояк пустил очередь из автомата поверх головы задержанного, но не рассчитал. Одна из пуль ранила Волкова, и в тяжелом состоянии он был доставлен в медучреждение.

«Воины света» стреляют в себя, чтобы избежать службы на передовой

Украинские бойцы продолжают пасовать перед «защитой» Украины, сообщает официальный представитель Народной милиции луганчан подполковник Андрей Марочко. В районе села Катериновка в Луганской области солдат 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Шапошников ранил себя из табельного оружия. Мотив — нежелание нести службу на передовых.

Донбасс сегодня: силы ДНР предотвратили атаку на патруль ОБСЕ, украинские солдаты боятся воевать

Как добавил Марочко, несмотря на порочащий «честь мундира» поступок, у рядового будет все в порядке, поскольку командование бригады, не желая падать лицом в грязь перед вышестоящим начальством, записало Шапошникова в ряды «пострадавших от агрессии террористов». Данная информация подтверждается официальными сводками штаба Операции объединенных сил за среду.

Автор: Николай Романенко специально для ФАН из ДНР
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