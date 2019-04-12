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ФАН-ТВ

В Краснодарском крае упал легкомоторный самолет. ФАН-ТВ

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В Краснодарском крае упал легкомоторный самолет, пострадал пилот.

По предварительной информации, двое мужчин привезли разобранный самолет из Уфы в хутор Столяров, чтобы заработать, обрабатывая сельскохозяйственные поля. Собрав летательный аппарат, энтузиасты решили его протестировать. Сделав пару кругов, самолет пролетел под проводами и, зацепившись за деревья на краю огорода, врезался в кусты. Пилот получил ушибы грудной клетки и перелом стопы. Мужчину госпитализировали в местную ЦРБ. На месте работает следственная группа, которая возьмет пробы топлива, чтобы установить вероятную причину крушения.

Автор: Сергей Петров
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