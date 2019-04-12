«Спартак» оштрафовал Гулиева на «очень большую сумму»

Москва, 12 апреля. Полузащитник «Спартак» Аяз Гулиев оштрафован на «очень большую» сумму, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Спортсмен наказан посредством удержания премии, которая формируется из разных показателей. Футболистов премируют за победы команды, за выходы на поле, а также за результативные действия (голы и голевые передачи). Часть зарплаты футболиста также может начисляться как премия, уточнил источник ФАН.

Ранее Гулиев избил пешехода, которого автомобиль футболиста задел, проехав на красный свет. Пострадавшим оказался гражданин США. «Свободная пресса», ссылаясь на источник Telegram-канала Baza, пишет, что месячная зарплата Гулиева в «Спартаке» составляет 6 миллионов рублей. Утверждается, что его оштрафовали на 5 миллионов, а также перевели из первой команды красно-белых в дубль.

Накануне ФАН сообщало, что после инцидента на Краснопрудной улице Гулиев отправился на тренировку. Гражданин США, на которого набросился спортсмен, получил перелом носа. По информации СМИ, своего обидчика американец простил и от претензий к Гулиеву отказался.