Малофеев рассказал о задачах Всемирного русского народного собора

Москва, 12 апреля. Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», меценат Константин Малофеев рассказал о задачах, которые стоят перед Всемирным русским народным собором (ВРНС). 10 апреля Малофеев был избран заместителем главы организации.

По словам мецената, собор должен объединять политические силы. Малафеев видит ВРНС в роли учредительного института, который будет заниматься обсуждением «судьбоносных моментов».

Одной из важнейших задач Всемирного русского народного собора является подготовка корректировок Конституции РФ, уточнил Малофеев.

«В Конституции Российской Федерации, по которой живут 146 миллионов в основном русских людей, слово «русский» упомянуто только один раз — когда говорится про русский язык», — сказал Малофеев в передаче «Идеократия» на канале «Царьград».

Меценат посетовал, что про православие в основном правовом документе России не сказано ничего.

«Все это нуждается в изменении», — уверен замглавы ВРНС.

По словам Малофеева, в 1993 году в России была принята «плохая Конституция». Предприниматель и меценат отметил, что «об изменении конституции не говорит только ленивый», пишет «Царьград».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию России не нужны». По словам президента России Владимира Путина, основной правовой документ РФ прошел проверку временем.