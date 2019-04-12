Беглов возвращает Петербургу историческую миссию и статус великого города

«Великим городом с областной судьбой» с горечью называл Ленинград наш знаменитый земляк Даниил Гранин. К счастью, сегодня Санкт-Петербургу подобное определение никак не подходит: Северная Пальмира постепенно, но уверенно возвращает себе столичный статус, и в этом заслуга временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, считают эксперты.

Петербург снова в центре мировых событий, что во многом определяется вниманием, которое городу уделяют президент России и федеральный центр. Обновленный статус Петербурга подтверждает ряд недавних решений на федеральном уровне, а также привлечение в Северную столицу значительных ресурсов на развитие инфраструктурных проектов и возвращение крупных налогоплательщиков.

Напомним о некоторых знаковых событиях.

Петербургу — масштабные проекты

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» в апреле 2019 года был переведен из Архангельска в Санкт-Петербург. В рамках форума президент России Владимир Путин, сам уроженец Ленинграда, провел встречу с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. В ходе встречи обсуждались многие вопросы развития города, в том числе решение социальных вопросов и повышение туристической привлекательности Северной столицы.

Кроме того, Александр Беглов провел очень важную встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, в рамках которой обсуждалось финансирование федеральным центром инфраструктурных объектов Петербурга. По итогам встречи Медведев дал распоряжение Минфину выделить Санкт-Петербургу дополнительное финансирование. Речь идет о немалой сумме — 10,6 миллиардах рублей, которые пойдут на развитие Северной столицы.

Деньги, которые придут в Петербург, будут работать на горожан. Ранее Беглов заявил, что городу нужен бюджет в один триллион рублей в год. Дополнительное финансирование из федерального центра тут как нельзя кстати.

Уже известно, на что пойдут выделяемые Москвой средства. Команда Беглова поставила цель — сделать город комфортным для жителей. Деньги резервного фонда правительства будут потрачены на социалку: на поликлиники, врачебные кабинеты, школы и детские сады, на уборочную технику и современные трамвайные вагоны, на установку видеокамер и домофонов, на антитеррористическую защищенность социальных учреждений.

Готовы вкладывать в развитие города и крупнейшие российские госкомпании. Об этом говорят результаты встречи Александра Беглова с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

«Я нашел полное понимание и поддержку со стороны корпорации», — поделился результатами встречи Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о строительстве первого путепровода через железную дорогу в районе Новой Лахты, проект осуществляется по программе «Российских железных дорог», и должен быть реализован до 2024 года. К этому времени из 17 необходимых городу автомобильных путепроводов планируется построить шесть. Строительство первого путепровода по программе РЖД в Новой Лахте Беглов возьмет под личный контроль.

А всего по программе развития железных дорог РЖД планирует вложить в развитие Петербурга 88 млрд рублей. Проект предполагает софинансирование — вклад Петербурга составит 30 млрд руб.

Также в город возвращаются крупные налогоплательщики, что не только пополнит бюджет, но и создаст новые рабочие места.

Недавно появилась информация, что нефтяная компания «Сургутнефтегаз» рассматривает возможность переезда в Петербург. В городе уже есть представительство компании, кроме того, здесь расположен центральный офис сети автозаправочных станций. Переезд нефтяников в Петербург будет способствовать развитию перерабатывающих мощностей компании в Киришах.

СМИ сообщают и о возможном переезде в Петербург штаб-квартиры Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Сотрудников корпорации уже уведомили о планах переезда. Если проект будет реализован, это даст Петербургу новые рабочие места, укрепит его статус морской столицы и увеличит налоговые поступления в городской бюджет, отмечают эксперты.

Вернуть историческую миссию

За несколько месяцев врио губернатора Александр Беглов превратил Санкт-Петербург в город, к которому вновь приковано внимание федерального центра, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Политолог обращает внимание на положительную тенденцию — Петербургу возвращают утраченные в советские и постсоветские времена позиции. А ведь Санкт-Петербург был возведен Петром I именно как столица, напомнил эксперт.

«Самое важное сегодня — что город возвращает себе историческую миссию, — отметил политолог. — Эта миссия, ради которой город строился Петром I более трехсот лет назад. Петербург — это, конечно, международный центр, международная витрина России. Это город, в котором Европа встречается с огромной Россией. Это центр пересечения и центр переговоров. Это город, в котором российские лидеры должны встречаться с европейскими лидерами, где российская культура должна встречаться с европейской культурой».

Именно это произошло на Арктическом форуме, в ходе которого президент России Владимир Путин встречался с лидерами четырех европейских государств, напомнил собеседник ФАН.

«Именно здесь, в Петербурге, начали говорить, что происходит разворот Европы лицом к России, новые подходы европейцев по отношению к нашей стране, — продолжил эксперт. — На Арктическом форуме в Петербурге был, выражаясь фигурально, растоплен лед между Россией и Европой. Это именно та миссия, которую Петербург должен выполнять».

Именно в Северной столице должно происходить сближение позиций России и Запада, уверен политолог.

«Это великая миссия, которая есть у Петербурга, и она начинает реализовываться. Городу возвращают функцию фактически дипломатической столицы», — подчеркнул Солонников.

Но возвращение Петербургу утраченного ранее статуса требует решения серьезнейших хозяйственных вопросов, в том числе инфраструктурных и логистических, напомнил эксперт.

«В Петербург должно быть удобно приезжать из Европы, со всей России, а городу должно быть удобно встречать эти соединяющиеся потоки. Именно поэтому так остро стоит вопрос создания объектов транспортной структуры, вопросов транспортной логистики. Отсюда — важнейшие договоренности Александра Беглова с РЖД и другие намеченные инфраструктурные проекты», — подчеркнул собеседник ФАН.

Эта сфера должна активнейшим образом развиваться в Петербурге именно за счет федерального центра, считает Солонников.

«Все эти проекты требуют именно федеральных денег, ведь таким образом решаются проблемы всей страны, а не только нашего города», — отметил эксперт.

Однако первыми положительные изменения должны почувствовать горожане — жители Петербурга — уверен директор Института современного государственного развития.