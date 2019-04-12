Эксперт рассказал, какими ракетами новый С-350 будет поражать самолеты НАТО

Новый российский ЗРК может обладать повышенной, по сравнению с С-300 «Фаворит», помехозащищенностью. Так военный эксперт Константин Сивков прокомментировал завершение государственных испытаний зенитной ракетной системы С-350 «Витязь».

Как ранее сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, «Витязь» успешно завершил госиспытания и теперь вышел на этап серийного производства. Первый комплекс будет передан в войска в 2019 году.

Комментируя заявление Криворучко, доктор военных наук, председатель Союза Геополитиков и обозреватель «Военно-промышленного курьера» Константин Сивков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Витязь» по своим характеристикам будет превышать боевые возможности комплекса С-300 «Фаворит».

«Эта система по дальности боя, вероятнее всего, может приблизиться к С-400 «Триумф» и скорее всего сможет использовать два или три класса ракет. Дальность может вплотную приближаться к дальности «Триумфа»: легкие ракеты до 100 км, среднего радиуса действия до 200 км, а тяжелые, вероятно, смогли бы иметь дальность до 400 км. Это модернизация ракетного комплекса С-300 для того, чтобы адаптировать его для ракет, имеющихся на вооружении комплекса С-400, и тем самым значительно повысить его возможности. Но это мое предположение, так как более точных данных по системе нет», — пояснил эксперт.

Сам ЗРК С-350 «Витязь» будет состоять из самоходной пусковой установки 50П6А, многофункциональной радиолокационной станции 50Н6А и пункта боевого управления. Все это будет размещаться на колесном четырехосном шасси БАЗ от Брянского автомобильного завода.

«Кроме того, комплекс, скорее всего, будет обладать повышенной помехозащищенностью, по сравнению с тем же «Фаворитом». Причина очень простая — сегодня комплексы С-300 достаточно активно продаются за рубеж, и иностранные государства, вероятные противники России, такие, как США, уже могли получить какое-то представление о принципах действия наших комплексов. В этих условиях они могут создать систему радиоэлектронного подавления, которая сможет эффективно оказывать противодействие нашим ЗРК», — заключил Сивков.

По словам собеседника ФАН, модернизация могла затронуть узлы, позволяющие значительно повысить помехозащищенность и адаптировать ее под имеющиеся, а также перспективные комплексы РЭБ противника.

Напомним, С-350 «Витязь» — это самоходная пусковая установка, действующая в паре со всеракурсным радаром. В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. Ранее сообщалось, что первая такая система поступит в учебный центр Зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.