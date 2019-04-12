В Совфеде назвали «говорильней» заявление «пригрозившего» РФ украинского министра

Москва, 12 апреля. Заявление украинского министра обороны Степана Полторака о готовящейся провокации в Азовском море останется «говорильней», заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее глава министерства обороны Украины Степан Полторак пригрозил, что Киев устроит новую провокацию в Керченском проливе. По его словам, это произойдет, когда «будут готовы военно-морские силы страны».

Клинцевич отметил, что люди, которые занимают высокопоставленные посты, должны приучить себя отвечать за каждое слово. По его словам, глава украинского оборонного ведомства «не отвечает за свое слово».

«Партнеры этих фанатов поддерживать их авантюры не будут. Одно дело поддержать словом, а другое — делом», — сказал член Совета Федерации в интервью НСН.

Клицевич назвал заявление Полторака провокацией и предвыборным ходом.

«Они же отлично понимают, что при соблюдении соответствующей процедуры, никаких проблем не будет, они (корабли) смогут спокойно перемещаться. Но для этого существуют международные процедуры», — добавил он.

По его словам, если партнеры Киева решат пройти в фарватере кораблей Украины, то для этого необходимо выполнить определенные процедуры. В то же время сенатор подчеркнул, что военные корабли НАТО в Азовское море зайти не могут. По его мнению, в руководстве НАТО нет «сумасшедших офицеров», которые готовы поддерживать провокацию «обезумевших от предвыборной кампании Украины».