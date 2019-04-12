Пугачева перед сольным концертом решилась на операцию

Москва, 12 апреля. Певица Алла Пугачева перед юбилейным концертом согласилась на операцию, которая изменила ее голос.

Певица тщательно готовится к сольному концерту, который даст в честь своего 70-летия. Пугачева подчеркнула, что будет петь вживую, как как никогда не была «студийной певицей».

Однако она призналась, что с годами голос не становился лучше. Перед выступлением она решилась пройти обследование в Израиле. Врачи посоветовали ей сделать операцию.

«Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы. Вроде поправили, теперь надо поддерживать, — приводит ее слова «Московский комсомолец». — Здоровье надо беречь».

Певица при этом отметила, что с удовольствием спела бы под фонограмму.

«Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика, — призналась исполнительница. — Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать».

Пугачева подчеркнула, что предстоящий «концерт для нее святое». Однако это выступление станет для нее последним.

«Главная мотивация — дети, — отметила певица. — Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!»

Ранее лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что грядущий стадионный тур коллектива станет последним. Исполнитель пояснил, что уже 20 лет сочиняет музыку в стиле «баснословного угара», однако теперь настало время «встроиться в систему», пишет RT.