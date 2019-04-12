Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Пугачева перед сольным концертом решилась на операцию

37
0 Оставить комментарий

Пугачева перед сольным концертом решилась на операцию

Москва, 12 апреля. Певица Алла Пугачева перед юбилейным концертом согласилась на операцию, которая изменила ее голос.

Певица тщательно готовится к сольному концерту, который даст в честь своего 70-летия. Пугачева подчеркнула, что будет петь вживую, как как никогда не была «студийной певицей».

Однако она призналась, что с годами голос не становился лучше. Перед выступлением она решилась пройти обследование в Израиле. Врачи посоветовали ей сделать операцию.

«Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы. Вроде поправили, теперь надо поддерживать, — приводит ее слова «Московский комсомолец». — Здоровье надо беречь».

Певица при этом отметила, что с удовольствием спела бы под фонограмму.

«Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика, — призналась исполнительница. — Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать».

Пугачева перед сольным концертом решилась на операцию

Пугачева подчеркнула, что предстоящий «концерт для нее святое». Однако это выступление станет для нее последним.

«Главная мотивация — дети, — отметила певица. — Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!»

Ранее лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что грядущий стадионный тур коллектива станет последним. Исполнитель пояснил, что уже 20 лет сочиняет музыку в стиле «баснословного угара», однако теперь настало время «встроиться в систему», пишет RT.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Московский комсомолец
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров