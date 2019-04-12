Украинскому бойцу из Донбасса запретили выходить на ринг UFC под «День Победы»
Киев, 12 апреля. Украинскому бойцу смешанного стиля Никите Крылову запретили выходить на ринг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под песню Льва Лещенко «День Победы». Об этом сам спортсмен рассказал в интервью You-Tube-каналу интервью OCTAGON TV inc.
«Как-то восьмого мая я хотел выйти под песню «День Победы». Решил символики добавить, но в UC мне сказали «ахтунг», нельзя», — приводит слова Крылова «ФедералПресс».
Уроженец города Красный Луч (Луганская область Украины) Крылов является профессиональным бойцом смешанного стиля. На его счету 30 боев, в 24 из которых он одержал победу. Следующий поединок с участием Крылова состоится 13 апреля. Украинцу предстоит выйти на ринг против американского бойца Овинса Сен-Прю, сообщает RT.
Напомним, что Украина в связи с принятием закона о декоммунизации изменила регламент празднования Дня Победы. Сначала страна, как остальная Европа, отмечает день памяти и примирения 8 мая, а затем празднует 9 мая, которое Киев называет Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом использование «георгиевских лент» на парадах официально запрещено, хотя этот символ не имеет никакого отношения к Советскому Союзу.
Ранее сообщалось, что украинскую чиновницу из Кривого Рога отправили в отставку за то, что на мероприятии, приуроченном ко Дню Победы, музыканты исполнили песню «Верните память», которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.