Пушков назвал Ассанжа символом борьбы «мира против гегемона»

Москва, 12 апреля. Основатель международной организации WikiLeaks Джулиан Ассанж становится символом борьбы мира с «гегемонистской сверхдержавой». Соответствующее заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, преследование Ассанжа «носит политический характер», а фигура австралийца становится символом «мирового общественного мнения против гегемонистской сверхдержавы». Об этом сенатор сказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», пишет РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что преследование Джулиана Ассанжа носит политический характер. На мой взгляд, Ассанж превращается в определенный символ мира против гегемона, мирового общественного мнения против гегемонистской сверхдержавы, которая постоянно расширяет инструментарий силового воздействия на внешний мир», — сказал Пушков.

Ранее сообщалось, что Джулиана Ассанжа, который последние семь лет скрывался в посольстве Эквадора, где ему предоставили политическое убежище, 11 апреля арестовали по запросу Соединенных Штатов, в настоящее время он находится под стражей в камере предварительного заключения.

Власти США обвиняют Ассанжа в обнародовании секретных документов Госдепартамента, связанных с военными операциями в Ираке и Афганистане. Ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь. Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут подчеркнул, что австралийца нельзя выдавать США, где не отменена смертная казнь.

Напомним, хакеры из международной группы Anonymous ранее потребовали немедленно освободить Ассанжа, который является «настоящим журналистом, разоблачающим коррупцию и преступления представителей власти». Если требование не будет выполнено, то хакеры обещают отомстить британцам за преследование своего соратника.

Публицист, журналист-международник Израэль Шамир в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал арест Ассанжа. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация действительно тревожная и призвал надеяться на лучшее, проведя параллель с бывшим специальным агентом ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом, получившим вид на жительство в России.