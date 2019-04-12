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Суд оштрафовал Facebook на 3 тысячи рублей по просьбе Роскомнадзора

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Суд оштрафовал Facebook на 3 тысячи рублей по просьбе Роскомнадзора

Москва, 12 апреля. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.

Дело рассматривалось без представителей Facebook. Они уже во второй раз не явились на заседание. При этом, как уточняет телеканал 360, ходатайство о переносе разбирательства в суд не поступало.

Ранее за отказ предоставить сведения о переносе в РФ серверов с персональными данными российских пользователей была оштрафована соцсеть Twitter. Постановление вынес Мировой суд в Москве.

О начала административного производства в отношении Facebook и Twitter стало известно в конце января. В Роскомнадзоре сообщили, что вместо информации о сроках локализации данных обе компании предоставили формальные ответы.

Автор: Игорь Федоров
Источник: 360tv
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